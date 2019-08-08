Подразделения антихакеров появятся в российской войсках
Армейские спецподразделения в России возьмут под свою охрану «военный Интернет», сообщает Министерство обороны РФ.
Специальные отделы антихакеров создадут в российской армии. В их основные обязанности будет входить поиск и нейтрализация виртуальных угроз извне.
Роты локализации сетевых угроз уже работают в бригадах связи окружного подчинения и скоро появятся и в других российских военных частях.
Благодаря нововведениям невозможно будет получить доступ к «военному Интернету» извне. Специальные файерволы защитят военную Сеть от несанкционированного доступа. В состав кибервойск войдут только офицеры, призывникам-солдатам доступ к Сети будет закрыт, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.
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