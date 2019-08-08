Максим Виторган впервые опубликовал совместное фото с Нино Нинидзе
Российский актер Максим Виторган решил рассекретить свой роман с Нино Нинидзе. Он впервые опубликовал на своей странице в соцсети совместное фото с возлюбленной.
На снимке в Instagram в Stories актер держит девушку за руку, пара в настоящее время отдыхает на яхте в Греции.
Поклонники ранее заметили, что они одновременно делились фото из одних и тех мест в Аттике. Когда новость об этом опубликовали многие СМИ, видимо, Максим Виторган и его новая избранница решили больше не скрывать своих романтических отношений.
Стоит отметить, что ранее Нино Нинидзе не подтвердила информацию о романе с актером. Она до сих находится в бракоразводном процессе с Кириллом Плетневым, от которого у нее есть сын Сандрик. Максим Виторган в июне развелся с Ксенией Собчак, у пары есть сын Платон.
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