Столичные компании определят календарь выставок программы «Сделано в Москве»
Представители компаний столицы выберут календарь выставок, которые пройдут в 2020 году по программе поддержки экспорта «Сделано в Москве». Соответствующее голосование стартовало на сайте Московского экспортного центра.
На выбор производителей представлено более чем 40 вариантов, посвященных машиностроению, цифровым технологиям, инжинирингу, кино и другим направлениям. Респонденты смогут выбрать из них 17 крупных отраслевых событий.
— География выставок, вынесенных на голосование, охватывает 20 стран. Среди них — Франция, Германия, США, Индия и Китай. Ключевые темы этих мероприятий — производство товаров, сфера услуг, креативные индустрии, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В рамках голосования каждый участник не только сможет выбрать из представленных вариантов, но и предложить свой, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Столичная программа поддержки экспорта «Сделано в Москве» направлена на помощь городским производителям в продвижении своих товаров на внешних рынках. В рамках программы экспортерам компенсируют до 100 процентов затрат на участие в крупнейших отраслевых рынках мира. Календарь выставок на 2019 год также был определен с помощью онлайн-голосования. В итоге экспортеры посетили мероприятия в Германии, ЮАР, США, Франции и других странах.
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