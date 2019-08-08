Винокур показал архивное фото с Ротару в честь ее 72-летия

Народный артист РСФСР Владимир Винокур показал подписчикам фото 30-летней давности, на котором он запечатлен вместе со своей коллегой — певицей Софией Ротару, которой в среду, 7 августа, исполнилось 72 года.

— Сонечка! С днем рождения! Живи долго! 1989 год. Австралия, гастроли. Помнишь? От всей моей семьи — поклон! — написал Винокур в своей публикации на странице Instagram.

На снимке Софии Ротару 42 года. Тогда она уже была знаменитой певицей и давала концерты по всему миру. Поклонников восхитила красота артистки. Они написали под постом множество комплиментов и присоединились к поздравлению Винокура.

«Как молоды вы были! Да и сейчас супер!» — написала пользователь соцсети.

«Какие молодые и красивые! И сейчас хоть куда!» — сделала комплимент поклонница.

«Потрясающая, талантливая, прекрасная женщина. Здоровья и долгих лет жизни. С днем рождения!» — поздравила певицу подписчица Винокура.

К слову, внешними данными Ротару не перестают восхищаться и сейчас. Недавно певец Потап опубликовал на своей странице в соцсети фото с артисткой, сделанное за кулисами концерта. Большое количество поклонников отметили, как молодо выглядит певица, несмотря на свой возраст.

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