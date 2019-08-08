Убить Гитлера. Немецких офицеров казнили за попытку остановить войну

8 августа исполнилось 75 лет со дня казни высших офицеров Рейха, замешанных в заговоре графа Клауса фон Штауффенберга.

В тюрьме Плетцензее были повешены на рояльных струнах фельдмаршал фон Вицлебен и еще семь аристократов, выступивших против Гитлера.

Прусский аристократ полковник граф Клаус Филипп Мария Шенк фон Штауффенберг был поклонником Гитлера, но к 1943 году разочаровался в национал-социализме. Он переживал происходящее с Германией как личную трагедию. По утверждениям Уинстона Черчилля, немецкие аристократы составили заговор против нацистов еще в 1938–1939 годах. Уровень заговорщиков впечатлял: в их числе были генералы и фельдмаршалы, возглавлявшие гарнизоны Берлина и Потсдама, офицеры штаба главнокомандующего сухопутными силами Рейха. Сам граф после тяжелого ранения в Африке служил в штабе резервной армии в Берлине.

— Попытка Штауффенберга убить фюрера была уже четвертой по счету, — рассказал «ВМ» историк Владимир Сидоров. — В 1943-м аристократы покушались на него трижды, и каждый раз случай вмешивался в их планы. Конечно, заговорщики были антифашистами, но главной целью покушения 1944 года была все же не смена идеологии, а недопущение оккупации Германии советскими войсками.

Идея заговорщиков была основана на существовавшем плане по чрезвычайным ситуациям «Валькирия». По нему в случае беспорядков в стране власть над Берлином временно передавалась резервной армии. Штауффенберг вызывался добровольцем на 20 июля, когда у Гитлера была запланирована конференция в его прусской штаб-квартире «Волчье логово». Полковник вошел и поставил портфель с взрывным устройством британской сборки под стол для совещаний. Но Гитлер снова выжил! Уже 21 июля Штауффенберга и троих других офицеров расстреляли, а гестапо принялось разматывать клубок заговора. Брат графа был трижды (!) повешен, жену отправили в концлагерь, а детей в детдом. 8 августа состоялся первый «народный судебный процесс» над восемью офицерами из числа заговорщиков. Фельдмаршал фон Вицлебен, генералы Гепнер, Штифф и фон Хазе, офицеры Хеген, Клаузен, Бернардис и молодой граф фон Вартенбург. Всего гестапо арестовало от семи до восьми тысяч человек. Расправы нацистской охранки над вероятными заговорщиками и их семьями шли до самого конца апреля 1945 года. В современной ФРГ участники заговора офицеров считаются национальными героями.