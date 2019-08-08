Полиция пресекла деятельность лжеюристов в Москве
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве пресекли деятельность подозреваемых в мошенничестве.
По данным следствия, злоумышленники под видом специалистов юридических компаний рекламировали на радио и в Интернете услуги по представительству в судебных инстанциях. Лжеюристы уверяли людей в успешном решении вопросов по взысканию денежных средств, заключали с ними договоры, условия которых в итоге не выполняли.
В основном жертвами мошенников стали пожилые люди. Они нанесли ущерб 300 гражданам на сумму свыше 150 миллионов рублей, сообщили на сайте МВД РФ.
Полиция задержала двоих лидеров и восемь участников организованной группы. Возбуждено уголовное дело. В отношении шестерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, расследование уголовного дела продолжается.
Читайте также: Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в разбое