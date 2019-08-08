«Росконтроль» дал рекомендации по выбору спагетти
Эксперты «Росконтроля» проверили семь торговых марок спагетти на вкус, запах и сохранность формы сваренных изделий.
По словам специалиста экспертного центра Союза потребителей Елены Менячихиной, макаронные изделия делятся на две группы — A и B. В первую из них входят спагетти из твердых сортов пшеницы. В другую группу входят макаронные изделия из мягких сортов.
Специалисты проанализировали бренды «Макфа», «Шебекинские», Gallina Blanca, «Роллтон», Pasta Zara, «Экстра М» и «Ладные». В лаборатории был проведен скрининг на 141 наименование пестицидов. Ни в одном из образцов их не обнаружили. Это означает, что все спагетти соответствуют требованиям безопасности.
Макаронные изделия «Шебекинские» и «Макфа» имеют микротрещины на поверхности и коричневый оттенок. Данные замечания не регламентируются стандартом, хотя многие потребители примут это за недостаток. Спагетти Gallina Blanca, «Роллтон яичные», Pasta Zara, «Экстра М» становятся липкими после отваривания, сообщили на сайте «Росконтроля».
Несмотря на это, эксперты не выявили серьезных замечаний. Специалисты «Росконтроля» рекомендуют потребителям внимательно читать маркировку и не покупать спагетти, которые становятся липкими после варки.
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