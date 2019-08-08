Политологи предположили, кто займет пост премьер-министра Украины

Партия президента Украины Владимира Зеленского назвала четырех кандидатов на пост премьер-министра. Ими стали глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, директор по развитию бизнеса той же компании Юрий Витренко, замруководителя офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук и заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован. «Вечерняя Москва» поговорила с политологами и узнала, у кого из кандидатов больше шансов занять высокий пост.

— Позавчера Коломойский сказал, что, вероятнее всего, победу одержит либо Витренко, либо Гончарук, — говорит президент Центра системного анализа и прогнозирования на Украине Ростислав Ищенко. — А с учетом того, что это его президент и его Рада, мы понимаем, что мнение вполне обоснованно. Кого выберут из этих двоих, угадать сложно — сейчас в Раде идут внутрипартийные торги, и они просто озвучили обойму, из которой будут выбирать исходя из своих приоритетов. Хотя Коболев вроде из той же группы, но в список Коломойского он не попал.

А вот политолог, глава движения «Народный собор Украины» Игорь Друзь считает, что сделать некоторые прогнозы все же можно. Хотя, по его мнению, большой разницы между кандидатами нет — все они будут неукоснительно следовать «линии партии».

— Кто бы ни был назначен на должность премьера, это не окажет большого влияния на курс страны, поскольку все кандидаты являются достаточно послушными и будут следовать линии того олигархического клана, который их выбрал. Тем не менее я нахожу назначение тех лиц, которые связаны с «Нафтогазом», маловероятным. Витренко — сын относительно прорусского политического деятеля Натальи Витренко, это сыграет для него негативную роль, несмотря на то, что ее взгляды он не разделяет. Американцы, курирующие Украину, очень щепетильно смотрят на подобные связи.

Коболев является человеком с высочайшим антирейтингом, он крайне непопулярен, так что вероятность его назначения тоже кажется не особо большой, заявил Друзь.

— Рашкован был тесно связан с главой Нацбанка, а это личный враг Коломойского. Но он — исполнительный директор МВФ, так что вероятность все же есть, — объяснил спикер.

Игорь Друзь считает, что победу в борьбе за пост премьера одержит Гончарук.

— Этот кандидат не имеет такого громадного антирейтинга, нормален как для западных кураторов, так и для Коломойского, — подытожил глава движения «Народный собор Украины».

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