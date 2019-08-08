Эксперт поддержал идею открыть судоремонтный комплекс ВМФ России в Тартусе
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин одобрил планы по размещению судоремонтного комплекса ВМФ России в сирийском Тартусе, передает rueconomics.ru.
Комплекс начнет работу в конце августа. Уже закуплено необходимое станочное оборудование.
В пункте можно будет осуществлять мелкий ремонт находящихся в Средиземном море кораблей и подводных лодок ВМФ России.
Ранее ремонт кораблей осуществлялся при помощи плавучих мастерских, сообщает ТАСС.
Как отметил в комментарии ФБА «Экономика сегодня» Виктор Литовкин, создание стационарной мастерской планировалось изначально при подписании соглашения с Дамаском о долгосрочном пребывании России в Сирии.
— Раньше возможности пункта материально-технического обеспечения ВМФ были серьезно ограничены. Появление нового комплекса с оборудованием последнего поколения и мастерами высокого класса позволяет проводить ремонт крупных кораблей. Таким образом российское присутствие в Средиземном море укрепляется, — пояснил эксперт.
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