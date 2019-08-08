Церемонию развода конных и пеших караулов Президентского полка покажут на ВДНХ
В субботу и воскресенье, 10 и 11 августа, на территории ВДНХ впервые пройдет торжественная церемония развода почетных конных и пеших караулов Президентского полка. Также состоится выступление мотоциклистов почетного эскорта и всадников Кремлевской школы верховой езды.
Отдельным событием выходных станет выставка автомобилей первых лиц государства. Ретроспективная экспозиция гаража особого назначения будет доступна в зале А павильона № 75 с 10:00 до 18:00. Гости смогут увидеть автомобили, на которых ездили Николай II, Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев. Кроме того, несколько автомобилей представят также постсоветскую эпоху. Вместе с машинами будут показаны все мотоциклы почетного эскорта, использовавшиеся с момента его создания в 1956 году.
Развод конных и пеших караулов состоится в субботу в 12:00 и воскресенье в 16:00. Кроме того, в оба выходных можно будет посетить отдельную церемонию развода пешего караула, которая начнется в 14:00, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Все мероприятия бесплатные.
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