МИД Финляндии оценил спокойствие россиян в очередях при получении визы
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен восхитился спокойствием в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге.
Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке в соответствии с директивами Евросоюза. Именно поэтому большинство граждан РФ стремятся оформить разрешение на поездку до конца лета.
С начала августа количество заявлений на получение визы значительно возросло. Это привело к очередям в визовом центре в Санкт-Петербурге.
— Я восхищен тем, как русские спокойно стоят в очереди, — цитирует Паси Туоминена РИА Новости.
Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила сообщила, что не видит проблем с оформлением россиянами виз по новым требованиям. По ее мнению, этот процесс пройдет без затруднений.
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