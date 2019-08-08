Кубок мэра Москвы по городошному спорту пройдет 10–17 августа
На трех столичных площадках с 10 по 17 августа пройдет Кубок мэра Москвы по городошному спорту. Его участниками станут более 150 спортсменов из разных стран.
— В Кубке мэра Москвы примут участие более 150 спортсменов из Германии, Финляндии, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Молдавии, Киргизии, Израиля и многих регионов России, — указано в сообщении.
Площадками состязаний станут музей-заповедник «Коломенское», парк культуры и отдыха «Братеевская пойма» и территория образовательного комплекса «Воробьевы горы».
Соревнования пройдут по шести дисциплинам, включающим классические городки, турнир семейных команд «Папа, мама и я — городошная семья» и турнир среди преподавателей образовательных учреждений, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Награждение участников и церемония закрытия соревнований пройдут 17 августа в музее-заповеднике «Коломенское».
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