Хватит брать чужие деньги

Часто приходится слышать: «Я?! Кредит взять?! Да ни за что!»

Мало кто радуется, принимая решение одолжиться у банка. Отнекиваются, щеки надувают, а все равно берут. И как берут. На квартиры, машины, одежду. Сейчас, например, горячий сезон образовательных кредитов: период зачисления в вузы заканчивается, и банки, отлично знающие конъюнктуру, подсуетились. Предлагают свой финансовый продукт на специальных условиях, а мамы-папы абитуриентов не отказываются. Иначе не выучится их подросшее чадо, так балбесом и останется.

Даже на продукты питания в Москве кредиты умудряются выдавать. Копеечные по сравнению «с мировой революцией», но тоже деньги, их отдавать придется. В общем, кредитный ассортимент сегодня шире некуда. Рублики сами прыгают в руки, а банки соблазняют доступностью предложений. И все бы ничего, если бы не наша привычка покупать.

Она сформировалась за долгие годы экономического благополучия и по инерции продолжает определять потребительское поведение москвича. А поведение это давно пора скорректировать. Иначе тина глухой и непроглядной закредитованности, о которой шумят финансовые эксперты, будет затягивать все сильнее. Люди и так уже в долгах как в шелках. Кто-то одолжился потому, что «надо», кто-то потому, что «хочется».

Деньги нужны всем, но не в долг же Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Эксперты констатируют небывалый рост кредитной активности на фоне стагнации реальных доходов. И это беспокоит: мы берем в долг больше, чем способны отдать. Согласно информации Центробанка, сумма задолженности россиян в текущем году достигла исторического рекорда — 16 триллионов рублей!

Специалисты ВЦИОМ выяснили, что в настоящее время 51 процент россиян, большую часть из которых по понятным причинам составляют жители Москвы и других крупных городов, ходят в должниках у банков. То есть полстраны дружно в рабстве у банковского сектора. И каждый месяц, между прочим, отдает щедрому дяде-банкиру в среднем 44 процента своего ежемесячного дохода. Почти половину!

Причем речь идет о горожанах активного трудоспособного возраста, которых экономика обеспечила кредитными возможностями «как за границей», но которые как европейцы и американцы от этого жить не стали. Хотя бы потому, что житель Штатов сегодня берет ипотеку под 3 процента годовых, а россиянин — в лучшем случае под 9. В городах Германии годовая переплата по потребительскому кредиту составляет 1,5 процента, в Москве — почти 10. Что делать? Можно ждать снижения уровня ставок до гуманного — и не дождаться. Умерим же аппетиты, господа. Не в чужих деньгах счастье.

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