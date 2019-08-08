От пасты до фалафеля: астролог рассказала, какая еда нравится разным знакам зодиака

Астролог Кейт Арбон рассказала в своем Food-гороскопе, какая еда нравится человеку в зависимости от его зодиакальных признаков.

Она заявила, что представители огненного знака Овен предпочитают лакомиться острой едой с изобилием специй. Примером таких блюд является буррито.

А вот Тельцы придерживаются традиционности в стиле и еде. Именно поэтому они отдают предпочтение старой доброй пасте болоньезе и классической ветчине.

Без разнообразия не могут представить свою жизнь Близнецы. Им нравятся большие порции экзотических блюд, сменяющих друг друга в процессе трапезы. Например, представители этого знака с большим удовольствием съели бы аргентинские пирожки эмпанадас с мясом или суши «Нигири».

Ужинать в теплой домашней обстановке предпочитают Раки. Они не любят излишеств в еде, выбирая простые блюда. Так, курица гриль им точно придется по нраву.

В свою очередь Львы выбирают еду под стать своему королевскому характеру. Представители этого знака всегда должны быть уверены в том, что их блюдо поистине царское. Кроме того, они предпочитают морепродукты.

К здоровому питанию как представители земного знака тяготеют Девы. Они предпочитают нежирное мясо или рыбу, а в качестве десерта — свежевыжатые овощные соки.

Своей любовью к балансу самых разных вкусов славятся Весы. Они смело могут называться гурманами. Им точно понравятся макароны с четырьмя видами сыра или курица с манго.

Скорпионы тоже отличаются любовью к необычным блюдам. Им важно, чтобы еда имела яркий и манящий аромат. Представители этого знака точно не откажутся от стейка с голубым сыром или салата с чили и панчеттой.

Страстью ко всему этническому и экзотическому пылают Стрельцы. Не является исключением и еда. Лучшим блюдом для них станет марокканский куриный пирог или жареный рис кимчи по корейскому рецепту.

Козероги ценят все практичное и проверенное временем. Ни одно новомодное блюдо не заменит им однажды полюбившийся шницель с жареным картофелем или любимые роллы.

Всегда в курсе всех последний веяний и ЗОЖ-тенденций Водолеи, потому этот знак частенько тяготеет к вегетарианским или веганским ужинам, например к израильскому фалафелю или испанскому гаспачо.

Завершают гастрономический гороскоп Рыбы. Как правило, они являются утонченными и романтичными натурами. Идеальным ужином для них может стать паста паппарделле с малиновым пирожным на десерт, пишет Daily Mail.

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