Собчак показала, как проходят ее с сыном банные процедуры
Российская телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками кадрами совместного с сыном времяпровождения в бане.
Отдыхающая в Сардинии журналистка опубликовала в соцсети Instagram видеозапись, на которой она и ее ребенок сидят в парилке с видом на море. Двухлетний Платон с интересом наблюдает за работой банщика и совсем не боится дубовых веников.
— Баня с лучшим видом на свете и лучшим банщиком. Удивительно, но в жару пойти в баню, а потом в море — это прям удовольствие. Или просто я фанат бани? — задалась вопросом Собчак.
Подписчики телеведущей сразу отреагировали на новый пост знаменитости и оставили множество комплиментов «звездному» ребенку.
«Какой он сладкий!» — написала пользователь соцсети.
«Красавец! Мужичок, красавчик!» — прокомментировала публикацию девушка.
«Классный малыш! Молодец, приучаешь к бане!» — похвалила ведущую подписчица.
К слову, журналистка редко показывает своего ребенка поклонникам и предпочитает не публиковать его фото в соцсетях. Платон — первый ребенок Собчак, отцом которого является бывший муж телеведущей актер Максим Виторган.
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