Новые голосования открылись на портале «Активный гражданин»

Новые голосования для жителей столичных районов Митино, Тверской, Новокосино и Измайлово стали доступны на портале «Активный гражданин». Они продлятся до 22 августа.

Жители района Митино определят программу для празднования Дня города. На выбор им представлены конкурс достижения садоводства, ретроспективная выставка и концерт творческих коллективов.

«Активные граждане» из Новокосино смогут сформировать программу на 7 сентября для площадки фестиваля «Московские сезоны», расположенной на Городецком бульваре. Свой голос отдать можно будет за подвижные игры с аниматорами для детей, мастер-классы по декупажу, турниры по дартсу и другие занятия. Каждый участник сможет выбрать до трех вариантов.

В Тверском районе жители выскажут свое мнение об экопарковках. Первая из них была оборудована рядом с домами 6 и 10 в Тихвиновском переулке. Такой тип парковок благодаря специальному покрытию помогает сохранить в хорошем состоянии газон, а также решить проблему размещения машин. В будущем при желании жителей такие места могут быть созданы и на других улицах района.

Участники проекта из Измайлово смогут выбрать программу Дня знаний для детей. На выбор им предложат конкурс рисунка на тему «Моя Москва», квест «Поиск клада» или турнир по настольному теннису. Также можно будет предложить собственные варианты.

На сегодняшний день в проекте «Активный гражданин» зарегистрировано около 2,3 миллиона москвичей, проведено более четырех тысяч голосований, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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