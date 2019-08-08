Сергей Собянин утвердил проект планировки территории в поселении Сосенское
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в соответствии с которым подтверждается проект планировки территории в поселении Сосенское, расположенной рядом с пересечением Калужского шоссе с МКАД и Проектируемым проездом № 812. Документ был опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
Согласно тексту документа, проектом планировки предусмотрены строительство и реконструкция целого ряда социальных объектов и жилья, расположенных в поселении. В их числе дошкольная образовательная организация на 100 мест, многоквартирные дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и офисно-торговый комплекс со складскими помещениями.
Общая площадь подготовки проекта планировки составляет 272,775 гектара.
— Проектом планировки территории предусмотрено обслуживание рассматриваемой территории наземным городским пассажирским транспортом. Для обеспечения работы наземного городского пассажирского транспорта планируется размещение новых остановочных пунктов с устройством заездных «карманов», — указано в тексте приложения к документу.
Кроме того, проектом предусмотрено обеспечение и сохранение эксплуатационной надежности расположенных в зоне проведения работ инженерных коммуникаций.
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