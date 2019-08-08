Не первое похищение: в музее «Гараж» считают, что местный кот-символ ушел не сам

В столичном музее современного искусства «Гараж» настоящее ЧП — пропал кот-символ. Ищут его уже не первый день, но, к сожалению, пока безрезультатно. К поискам подключились даже гости музея, самостоятельно обыскавшие парк Горького.

— Первым делом мы осмотрели все камеры и обзвонили все питомники не только по Москве, но даже в Подмосковье, — говорят в пресс-службе музея. — Главное, что мы выяснили, — ушел он не сам, скорее всего, его вынесли. Если это так, то похищение для Гаража (так зовут кота — прим. «ВМ») не первое. Один раз его украл скейтер, но его быстро нашли, похититель отделался штрафом в виде кошачьего корма. Второй раз — продавщицы из палаток в парке Горького. Они подумали, что кот бездомный. Гараж очень приметный — у него сломан (почти отсутствует) правый клык, он чипирован. Надеемся, если он попадет в какой-то приют, благодаря чипированию сразу выйдут на нас.

— Как Гараж к вам попал?

— Очень просто: сам пришел. У нас шел ремонт основного здания, самое тяжелое для музея время. Мы решили, что раз он пришел в такой непростой период, мы просто не имеем права его прогонять. Кот он дикий: спал, жил где хочется, перемещался в абсолютно свободном полете. Спал на кресле руководителя, на стойке администрации — где захочется.

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