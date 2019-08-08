Доктор Мясников рассказал, почему опасно пропускать завтраки и поздно ужинать

Российский доктор Александр Мясников рассказал, почему вредно пропускать завтраки и поздно ужинать.

Он объяснил, что человек в течение дня затрачивает большое количество энергии. Все это регулируется гормонами обмена веществ.

Когда организм голодает, он начинает работать в режиме «Война, не покормили!». Таким образом, происходит снижение затрат энергии, и повышается уровень гормонов. В результате этих процессов аппетит только усиливается.

Из-за этого биологические часы просто-напросто сбиваются, что приводит к набору лишнего веса и повышает риск диабета.

Вместо голодания медик рекомендует есть утром хлопья и каши из разнообразных видов зерновых, богатых цинком и магнием. В этой пище содержится большое количество клетчатки, но при этом она является низкокалорийной. А вот от манной каши доктор советует отказаться.

Ужинать Мясников советует так, чтобы желудок был заполнен, а чувство голода отсутствовало. Вечером он рекомендует есть фрукты и овощи. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на программу «О самом главном».

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