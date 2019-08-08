Кот-мурлыка заслужил

Вчера главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению городского Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников сделал чудное заявление: кошачье мурчание полезно для нервной системы и психики человека.

И даже посоветовал слушать муркины «трели» в записи — такой потрясающий у них терапевтический эффект. Доктор Тяжельников Америки, конечно, не открыл, но до чего же приятно: не часто люди при должностях говорят о чем-то «мимимишном».

Между прочим, заявление попало в жилу. Сегодня весь цивилизованный мир, млеющий от кошачьих, отмечает День кошек — официальный праздник усатых-полосатых наглых морд, учрежденный международной организацией Animal Welfare в 2002 году.

Так что, если у вас есть толстый ленивый «тискательный котяра» (я обожаю именно таких!), срочно купите ему вкусняшек, да побольше. Заслужил котейка. Не великими стараниями, а самим фактом своего существования.

Пусть маленький тигр заливается в мурчании от удовольствия, уплетая ваш съестной презент. Зверюге хорошо, а вашей нервной системе и психике польза.

И не забудьте посмотреть какую-нибудь нелепую подборку смешного «кошачьего» видео. Позвольте себе маленькую глупость. Праздник все-таки.

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