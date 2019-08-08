Сын Алибасова рассказал, почему отец все же решил обратиться с иском в суд
Сын Бари Алибасова в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, почему семья все-таки решила обратиться в суд и наказать производителя бытовой химии.
— Мы на семейном совете приняли решение максимально предать огласке всю эту ситуацию с «Кротом», — отметил он.
Подобное решение было принято после того, как семья Алибасовых получила статистику из Московского городского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского. Сын Алибасова отметил, что врачи сообщили о большом количестве случаев отравления бытовой химией.
Бари Алибасов-младший пояснил, что отец понимает, что шансов выиграть суд у него немного, но главное — добиться замены упаковки.
Адвокат знаменитого советского и российского музыканта и продюсера Бари Алибасова Андрей Комиссаров 8 августа подал в Пресненский суд города Москвы иск к производителю средств для прочистки труб «Крот» и гипермаркету, где была приобретена продукция.
Продюсер выступает за кардинальную смену дизайна бутылок с бытовой химией. По его мнению, они должны быть черными с предостережениями, передает RNS.
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