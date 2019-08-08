Истина — в винограде. Изучаем полезные свойства ягод

На дворе август, а значит — лавки рынков и магазинов пополнились виноградом. Причем вкусный салат или ягодный десерт — далеко не единственные варианты его применения. «Вечерка» выяснила, как использовать полезные свойства винограда и кому от него лучше вовсе отказаться.

Целительные свойства винограда — и болеутоляющие, и помогающие вылечить легкие, и укрепляющие сосуды — известны еще со времен процветания народной медицины.

Разумеется, для полноценного насыщения организма всеми необходимыми витаминами одной грозди недостаточно. Но в качестве компонента здорового питания пользы от винограда немало.

— Масло виноградных косточек в косметологии — одно из базовых, — утверждает косметолог и дерматолог одной из столичных клиник Елена Степаненко. — Оно обладает увлажняющими и питательными свойствами, помогает бороться с небольшими воспалениями и лучше всего подходит для нормальной и сухой кожи, склонной к морщинам. Кроме того, крема с виноградным маслом в составе дают отбеливающий эффект и препятствуют появлению пигментных пятен. Особое обращение к тем, кто предпочитает есть виноград без косточек: вы лишаете свой организм огромного количества полезных микроэлементов! Именно в косточках содержится большое количество активных веществ, которые обладают уникальной способностью предотвращать старение и возникновение онкологических заболеваний. На их базе даже делают специальные пищевые добавки.

Интересной особенностью обладает сделанный из винограда изюм: несмотря на сушку, ягоды не просто сохраняют, но и многократно приумножают полезные свойства своего свежего аналога.

В составе изюма — глюкоза, фруктоза, пищевые волокна, витамины группы В, Н и РР, калий, а также целый ряд минеральных веществ. Сторонники народной медицины рекомендуют изюм тем, кто страдает от бессонницы и нервных расстройств.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Антонова, диетолог, кандидат медицинских наук:

— Натуральный виноградный сок очищает организм от токсинов. Он также поможет при головных болях и синдроме накопленной усталости. Но вот тем, кто страдает от сахарного диабета или даже просто пытается избавиться от лишнего веса, от винограда лучше отказаться. Дело в том, что в нем содержится большое количество глюкозы: это одна из самых калорийных ягод.

СПРАВКА

Производный продукт винограда — вино — в умеренных количествах имеет доказанное положительное влияние. Оно нормализует обмен веществ, снижает уровень холестерина. Винные кислоты способствуют усвоению белков животного происхождения.

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