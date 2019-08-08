Директор агентства недвижимости рассказал, как выгодно снять квартиру

Чем ближе 1 сентября, тем выше будут арендные ставки, предупреждает директор агентства недвижимости Михаил Чумалов.

— В Москву приедут сотни тысяч студентов, и не все из них живут в общежитиях, — пояснил эксперт. — Бывает, что ребенку меняют школу и родители ищут жилье к ней поближе.

Еще пару лет назад «однушка» в спальном районе стоила в среднем 25–30 тысяч рублей в месяц. Сейчас за эти 25 можно арендовать квартиру разве что в Капотне. Цены начинаются от 30 тысяч рублей. Чем ближе к метро, чем лучше ремонт, тем, понятно, дороже.

Чтобы максимально сэкономить на аренде, эксперт советует поторопиться — пока на вялом летнем рынке есть более-менее дешевые варианты. Есть ли еще способы сэкономить? Самый простой, но и рискованный способ — снять без риелтора, например, через соцсети.

— Я бы советовал, во-первых, спросить у владельца квартиры правоустанавливающий документ на жилье. А во-вторых, зайти на сайт Росреестра и проверить, реально ли он собственник, — пояснил адвокат Игорь Епишев. — Во-вторых, нужно заключить договор аренды на год: образец легко найти в Интернете. Проблема в том, что квартиру часто сдает не сам собственник, а его родственник, например жена. Договор с ним без нотариальной доверенности на управление имуществом силы не имеет.

Еще один вариант сэкономить — снять квартиру «под ремонт» и приводить ее в порядок в счет арендной платы. Съем такой «однушки» вам может обойтись в 22–25 тысяч рублей.

Другой «рабочий» вариант — снять квартиру в складчину. Особенно хорош этот вариант для тех, кто работает в разные смены — люди в квартире практически не пересекаются.

Ну и наконец можно дешево снять комнату в квартире у бабушки, которой требуется помощь по хозяйству.

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