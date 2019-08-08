Пользователи Сети обсудили самые нелюбимые шутки своих отцов

Пользователи одного из американских новостных сайтов обсудили самые любимые шутки своих отцов, которые крайне раздражают других членов семьи.

Пост с предложением поговорить на указанную тему всего за несколько часов набрал 6,6 тысячи комментариев и свыше 30 тысяч лайков.

Правило заключалось в следующем: каждый желающий называл шутку своего отца и рассказывал, насколько часто и не к месту родитель ее озвучивает.

Как выяснилось, самыми часто употребляемыми «раздражающими» остротами оказались старые анекдоты и каламбуры.

Один из пользователей сайта Reddit сообщил, что его отец уже огромное количество раз одинаково шутил, когда ему попадались печенья с предсказаниями. Всякий раз он говорит, что внутри ему попалась записка о помощи. Отец семейства уверен: эта шутка смешна и уместна даже спустя много лет.

Другой комментатор рассказал о своем родителе следующее: он постоянно напоминает родственникам, что носить очки во время игры в футбол нельзя, потому что это контактный вид спорта.

Отец другого пользователя сайта регулярно острит на тему кладбищ и могил. Это приводит семью и окружающих в недоумение.

Добавим, что большинство комментаторов признались: они никогда не были в восторге от чувства юмора своих родителей.

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