Саммит России, Турции и Ирана по Сирии запланирован на 11 сентября
Трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии намечен на 11 сентября в Анкаре. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
— Надеемся, что трехсторонний саммит по Сирии, если ничего не помешает, состоится в этом месте и в это время, — заявил министр.
Предварительные переговоры проведут главы министерств иностранных дел.
Чавушоглу добавил, что ранее лидеры Турции, России, Германии и Франции договорились о проведении саммита по сирийскому вопросу.
— Как только будет создана конституционная комиссия (Сирии — прим. «ВМ»), мы сразу же будем планировать четырехстороннюю встречу, — приводит слова Чавушоглу РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели встречу в рамках саммита G20 («Большая двадцатка» — прим. «ВМ») в Осаке. Они обсудили ситуацию в Сирии, Иране, Венесуэле и на Украине.
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