Отдохни от ипотеки. Теперь заемщик может уйти на каникулы

Вступили в силу сразу два важных закона, касающихся покупки недвижимости.

Первый — переход на эскроу-счета.

— Долевое строительство ушло в прошлое. Вы можете купить жилье на любой стадии строительства, как и раньше, но деньги будут помещены в банк на особый счет, — пояснил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. — Когда дом сдадут, застройщик получит к ним доступ. Не сдадут — вернете деньги. Проблемы обманутых дольщиков, таким образом, больше не будет.

В то же время из-за введения эскроу-счетов цены на первичном рынке жилья будут расти.

— Девелоперы теперь будут строить не на средства дольщиков, которые предоставляются бесплатно, а на банковские кредиты, которые необходимо выплачивать, — пояснил эксперт. — Себестоимость строительства, а значит, и цена квадратного метра, разумеется, вырастут.

Также, предположил эксперт, часть игроков вообще уйдут с рынка, а оставшиеся будут реже предлагать скидки. Зато вложения в новострой будут безопаснее.

Второй вступивший в силу закон — об ипотечных каникулах.

— Если взявший ипотеку человек попал в трудную жизненную ситуацию, он может требовать от банка приостановить исполнение своих обязательств совсем или уменьшить размер платежей на удобный ему срок. Но — не более шести месяцев, пояснил юрист московской коллегии адвокатов Григорий Шипилов. — Эти правила распространяются и на кредитные договоры, заключенные до 31 июля 2019 года — когда закон вступил в силу.

Каникулы, как пояснил эксперт, можно взять только если жилье в ипотеке — ваше единственное. На один ипотечный договор можно воспользоваться льготным периодом только один раз. Максимальная сумма кредита, по которой дадут каникулы, — 15 млн рублей. После отсрочки заемщик будет платить по новому графику, срок ипотеки продлится на срок ипотечных каникул.

— Советую выбирать максимально допустимый срок каникул — полгода, — пояснил Григорий Шипилов. — Если ситуация наладится, можно прекратить каникулы досрочно. Но если указан меньший срок, увеличить его не получится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Иваницкий, финансовый аналитик:

— Ипотечные каникулы может взять любой заемщик в любом банке, если подтвердит свое сложное материальное положение документально. Например, ипотечник стал безработным — несите выписку из центра занятости. Или стал инвалидом — нужна справка об инвалидности. Или сильно заболел и на больничном более двух месяцев: предоставьте листок нетрудоспособности. Возможно, у человека резко упала зарплата, и теперь его взнос по кредитам превышает 50 процентов дохода. Тогда необходима справка о доходах из бухгалтерии. Каникулы положены и тем, у кого родились дети.

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