Верните чистоту. Москвичи борются с бескультурьем в своем дворе

По словам граждан, спуск к подвальному этажу в их доме превратился в отхожее место. Из-за отсутствия ограждений туда ходят все кому не лень. Москвичи уже не раз обращались в различные инстанции с просьбами вмешаться, но это пока не принесло результата.

Наталья Базаркина устала поливать придомовую территорию и ступеньки, ведущие к цокольному этажу, хлоркой.

— Вот идут мимо люди, видят, что подвал не огражден, и, вместо того чтобы дойти до соседнего гипермаркета, где есть уборная, они «ходят» в наш подвал. А страдают жильцы — говорит Базаркина.

По словам женщины, частыми гостями их двора являются так называемые лица с низкой социальной ответственностью. Жильцы требуют оградить лестничную площадку решетчатой дверью, чтобы положить конец подобным визитам.

В ГБУ «Жилищник района Северное Тушино» корреспонденту «Вечерки» пояснили, что нарушений нет — нормативы не предписывают ограждать лестницы, ведущие к подвалу.

— Вход в подвал должен быть оборудован дверью с замком, — пояснила руководитель учреждения Екатерина Меньшова. — Они должны быть закрыты, а ключи — в организациях по обслуживанию жилого фонда. При этом закон не требует устанавливать металлические решетки.

Жалуйтесь правильно

В подобных случаях необходимо:

— отправить письменное обращение к жилищникам;

— сопроводить обращение видеороликом и фотографиями, подтверждающими наличие проблемы;

— озвучить свой вопрос на официальном портале мэра Москвы my.mos.ru, зарегистрировавшись в Едином личном кабинете.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Алиханова, пресс-секретарь управы Северное Тушино:

— Мы обратили внимание на эту проблему жильцов и в самое ближайшее время направим к дому № 14 по Планерной улице, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки.

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