Девушки, не доводите мужиков до греха

В сети – новый скандал. Сотни пользователей набросились на блогера Елену Ф., которая учит своих подписчиц раскручивать совершенно незнакомых мужчин на деньги.

Она во время как бы случайной встречи делает мужчинам комплименты, а те оплачивают ее расходы. Ну, например, мойку автомобиля, покупки в супермаркете или (классика) ужин в ресторане. И никакого «продолжения». Только комплименты! Елену уже заклевали феминистки…

И зря.

Друзья, а ведь мужчины ведут себя точно так же! Если им понравилась женщина и они хотят продолжить знакомство, они заваливают ее комплиментами. Почему? Потому что мужики твердо знают или нутром чувствуют, что любая женщина нуждается в повышении самооценки. Ведь это так приятно – чувствовать себя умницей, красавицей, принцессой… Если мужчина делает комплименты правильно, то вскоре получает желаемое тело: главный женский ресурс. И это, согласитесь, считается нормальным. Как говорится, уболтал.

А если женщина расточает комплименты мужчинам, желая получить их главный ресурс – деньги, то это, вроде как, плохо. А что ж в этом плохого? Мужчина услышал приятные слова, повысил самооценку – разве жалко за это отдать пару тысяч? Хорошее настроение и ощущение себя крутым покровителем стоит дороже – Елена еще не так дорого берет!

Елена Филитович поймала волну Фото: Аккаунт Елены Филитович в Instagram (https://www.instagram.com/efilitovich/)

Но есть, конечно, важные нюансы. Первый – самооценка и умственные способности мужчин, которых так быстро «разводят». Ребята, вам не кажется, что вы закомплексованные идиоты? Мне – кажется. Нюанс второй: Елене когда-нибудь можно сильно «нарваться». Мужчины, да еще с уязвленным самолюбием – крайне опасный материал. Давайте вспомним историю стюардессы Альбины Мухаметзяновой – ее, любительницу разводить мужчин на деньги, задушил в гостиничной ванной любовник.

Вспомним и еще одну блогершу Екатерину Карагланову. Та тоже общалась с мужчинами за наличные, а потом ее, зарезанную клиентом, нашли в чемодане. Что объединяет три эти истории? Желание женщин заработать на мужиках. Цинично, топорно, пользуясь красотой и обаянием. Я не священник и не высушенный моралист и не сужу вас, девочки. Я констатирую – ваш мелкий древний бизнес крайне опасен. Мужчина любит чувствовать себя покровителем, но очень не любит, чтобы его «разводили». Вы ведь, согласитесь, тоже любите искренность, а не тщательно продуманные комплименты ради последующего секса? И тоже обижаетесь, если вами просто воспользовались? Вот и мужчины такие же.

Только обижаются они куда серьезнее. Поберегите себя, девочки. Не доводите до греха.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»