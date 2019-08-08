Столичных рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за непогоды
Московские власти обратились к рестораторам с призывом закрыть на 8 и 9 августа летние веранды в связи с прогнозируемой непогодой. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
В ведомстве обратились ко всем руководителям предприятий общественного питания.
- Просим все рестораны, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты, - передает сообщение пресс-службы департамента агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что в столице на 8 и 9 августа объявили «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с сильными ливнями и шквалистым ветром, порывы которого будут достигать до 20–25 метров в секунду.
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