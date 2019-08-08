Российские школьники заняли первое место в медальном зачете на олимпиаде по информатике
Команда российских школьников завоевала первое место в медальном зачете на Международной олимпиаде по информатике. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства просвещения Российской Федерации.
— Российская сборная завоевала четыре золотые медали и заняла первое место в медальном зачете, — отметили в ведомстве.
Отмечается, что золото выиграли Ильдар Гайнуллин (лицей имени Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета, Казань), Егор Лифарь (школа «Интеллектуал», Москва), Александр Морозов (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург) и Владимир Романов (школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва).
31-я Международная олимпиада по информатике проходит в Баку (Азербайджан — прим. «ВМ») с 4 по 11 августа. Соревнования проводится в два тура, в ходе которых участники должны решить шесть задач. В прошлом году сборная России также завоевала четыре медали на олимпиаде в японском городе Цукуба. Тогда школьники выиграли две золотые и две серебряные медали, сообщается на официальном сайте Минпросвещения России.
Ранее сообщалось, что учащиеся школ, победившие на международных олимпиадах, будут получать премии в 1 миллион рублей. Серебряные медалисты получат премию в 500 тысяч рублей, бронзовые призеры — 400 тысяч.
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