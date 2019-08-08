Бари Алибасов рассказал, что пытается перейти на обычное питание

В четверг, 8 августа, прошла пресс-конференция, посвященная судебному процессу по иску заслуженного артиста РФ Бари Алибасова и его представителей к производителю жидкости для прочистки труб «Крот» и гипермаркету «Ашан», в котором продюсер купил бытовую химию.

Представитель Алибасова, пиар-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин заявил, что у них имеются доказательства покупки «Крота» в «Ашане» в виде сохраненного чека.

Известный продюсер рассказал, что в его семье больше не используют «Крот». Он «дал распоряжение эту продукцию не покупать».

Кроме того, продюсер рассказал, что постепенно пытается перейти на обычное питание. Ранее из-за серьезных ожогов Алибасов ел только детское питание.

На вопрос корреспондента «Вечерней Москвы» об отношениях Алибасова с сыном, насчет которых существует множество слухов, продюсер ответил, что «просто шутил».

— Он рядом, заботится обо мне. После несчастного случая снял квартиру рядом с моим домом, чтобы ближе быть, беспокоится, — отметил Бари Алибасов.

Ранее продюсер в интервью порталу «7дней.ру» заявлял, что во время его болезни сын заработал 20 миллионов рублей, а после исчез. При этом, по его словам, тот не оставил даже денег на лекарства для отца.

СПРАВКА

Представителями Бари Алибасова 8 августа в Пресненский суд Москвы подан иск на 100 миллионов рублей к производителю жидкости для прочистки труб «Крот» и продавцу, гипермаркету «Ашан». При этом моральный вред оценен в 15 миллионов рублей, а ущерб, причиненный здоровью, - в 85.

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