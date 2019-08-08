Российские мореплаватели совершат кругосветную экспедицию в честь 200-летия Антарктиды
2020 год будет объявлен в России Годом Антарктиды. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев.
— По поручению президента России в 2020 году в нашей стране проводится Год Антарктиды, — заявил Гордеев.
Он добавил, что в связи с 200-летием открытия Антарктиды российскими мореплавателями под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в текущем году стартует кругосветная экспедиция.
Также путешествие будет приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспедиция завершится в 2020 году, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в кругосветное путешествие отправятся три российских парусника — «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада». По пути следования они зайдут в 40 портов.
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