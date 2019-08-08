Фигурант дела о массовых беспорядках заявил, что Навальный и Соболь «ответственны» за аресты людей
Фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля Сергей Фомин сообщил, что российский политик Алексей Навальный и юрист ФБК Любовь Соболь «персонально ответственны» за то, что обвиняемые по делу о массовых беспорядках в Москве находятся в СИЗО.
— Я не знал всю подоплеку. Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье, — цитирует «Медиазона» Фомина.
Он добавил, что главная задача упомянутых политиков — это вызволить из СИЗО людей, арестованных на несогласованной акции.
Напомним, Фомин является одним из 11 фигурантов «дела 27 июля». В этот день в центре Москвы прошла не согласованная правительством акция.
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