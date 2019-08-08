Это прививка культуры

По словам режиссера Карена Шахназарова, даже выпускники ВГИКа, приходящие работать на «Мосфильм», практически ничего не знают о современных технологиях. Нужны ли в таком случае детские киношколы, где за краткий период обучения невозможно получить реальные навыки?

На вопрос «Хорошо это или нет — наличие детских летних киношкол» я бы ответил однозначно: хорошо. Пусть даже курс для подростков будет рассчитан всего на две летние недели и будет стоить родителям каких-то денег, все равно это впрыскивание, прививка культуры подросткам в той или иной ее форме.

Это полезная инъекция. Но мой ответ был бы не столь однозначен, спроси вы меня, хорошо ли наличие летних киношкол для молодых людей старше 16 лет. Вот тут моя точка зрения противоположная: это не очень хорошо. Количество не всегда переходит в качество, и это как раз тот самый случай. Потому что летний курс все равно будет кратким по времени, и значит, будет происходить «диффузия» профессии (а в этом возрасте молодые люди как раз выбирают свой дальнейший путь). Будет происходить распыление, размывание профессии, что связано с нехваткой времени, прежде всего на практику. Не будет концентрации на важных вещах, а значит, будет происходить общее падение качества обучения. А ведь только через практику можно чему-то научиться в нашей профессии.

Детская телестудия в Романовской школе. На фото Денис Финенко Фото: Наталия Нечаева "Вечерняя Москва"

Я вот вспоминаю историю о том, как один очень известный режиссер, приглашенный в советское время во ВГИК мастером курса, появился на занятиях несколько раз, а потом бесследно пропал. И когда ему дозвонились из деканата и спросили, что происходит, он ответил: «А я уже рассказал им все, что знал». Поэтому, когда меня в свое время пригласили вести курс «режиссуры», я начал с разрабатывания методики и практической части того, чему именно собираюсь обучать наших студентов. И начинали мы не с фильмов, а с крошечных этюдов, которые ребята должны были снимать неподвижно стоящей камерой. Задачей было, чтобы с помощью изображения они передали бы эмоцию, образ.

Ну, например, мои сняли такой этюд. В пустой комнате стоит стул, на котором висит пиджак. На нем — военные ордена. Открыто окно, за окном — вечер, и ветер слегка колышет легкую занавеску. Вот тут изображением все сказано, оно рождает нужную эмоцию! В нашем кино (а я вижу много фильмов, в том числе и молодых людей) частенько складывалось впечатление, что режиссера в фильме нет, а оператор просто схватил камеру и начал ею снимать все подряд, словно шлангом огород поливает — справа налево, слева направо. Что вижу, о том и пою. Это особенно ярко проявляется, кстати, в роликах, выложенных в интернет.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Ремесло против творчества

Михаил Сегал, кинорежиссер:

— Конечно, режиссура — творческая вещь, в ней, я убежден, не может быть универсальной методики, как, например, в автошколе. Но какая-то методика должна быть обязательно, раз уж организация взяла на себе ответственность и называет себя учебным заведением. (Далее...)

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