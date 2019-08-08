Ремесло против творчества

По словам режиссера Карена Шахназарова, даже выпускники ВГИКа, приходящие работать на «Мосфильм», практически ничего не знают о современных технологиях. Нужны ли в таком случае детские киношколы, где за краткий период обучения невозможно получить реальные навыки?

Конечно, режиссура — творческая вещь, в ней, я убежден, не может быть универсальной методики, как, например, в автошколе. Но какая-то методика должна быть обязательно, раз уж организация взяла на себе ответственность и называет себя учебным заведением.

Я не знаю, как дело обстоит сегодня, но вспоминаю, что в те времена, когда попал во ВГИК, было так: какой-то мастер курса искренне, подвижнически занимался со студентами, выкладывался, но в этом было больше энергии, чем метода.

Другой занимался арт-идиотизмом, экспериментами, заставлял студентов ходить на головах и не давал никаких конкретных умений, кроме того, что после окончания вуза они становились маленькими копиями мастера.

Детская телестудия в Романовской школе. На фото ученица класса 10 Алина Хохлова Фото: Наталия Нечаева "Вечерняя Москва"

И была третья категория педагогов — так называемые говоруны, которые рассказывали пять лет, как они выпивали с Феллини и хлопали Тарковского по плечу. А студенты благоговейно внимали: «Господи, как же нам повезло».

Я считал преступным подобное отношение со стороны педагогов. Потому что до ВГИКа уже окончил режиссерский факультет Орловского института культуры у педагога Валерия Симоненко. Может быть, это не был высший уровень режиссерского образования, но он был осмысленный — несомненно. А во ВГИКе это оказалось на 10 уровней ниже. Причем я был старше сокурсников, которые режиссурой еще не занимались, понимал: то, что происходит, — профанация. А у них были широко открытые глаза: «Нас и не должны ничему учить. Смысл обучения — быть рядом с мастером, внимать каждому его слову». Это было очень грустно.

Я не учился на Западе. Но, по слухам, у них учат совсем по-другому. Там учат ремеслу, а кто из студентов окажется талантлив — это уже его дело.

У нас же, наоборот, долгое время было так: мы вас ремеслу не учим, его вы «доберете» сами, мы должны открыть в вас творческих личностей. А в результате на режиссерском факультете выпускались люди, которые претендовали на то, чтобы быть Тарковскими, ничего при этом не умея. В отличие, например, от операторского факультета — это совершенно конкретная профессия. Если сравнивать режиссера и оператора — это как психолог и хирург. Плохой психолог может бесконечно говорить с пациентом о его детстве и тонких переживаниях, а хирург притворяться не может — или вылечит, или убьет.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Это прививка культуры

Владимир Хотиненко, кинорежиссер:

— На вопрос «Хорошо это или нет — наличие детских летних киношкол» я бы ответил однозначно: хорошо. Пусть даже курс для подростков будет рассчитан всего на две летние недели и будет стоить родителям каких-то денег, все равно это впрыскивание, прививка культуры подросткам в той или иной ее форме. (Далее...)

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»