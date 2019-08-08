Москвичи проверили свое зрение в рамках благотворительной акции

8 августа состоялась традиционная благотворительная акция «Прекрасные глаза — каждому», которая проходит в память о знаменитом офтальмологе Святославе Федорове. Мероприятие посетил корреспондент «ВМ».

На протяжении последних 19 лет Фонд Святослава Федорова устраивает благотворительную акцию по всему миру. За это время последователи легендарного офтальмолога провели более 110 тысяч индивидуальных консультаций и более 8 тысяч операций. Главной площадкой мероприятия в столице стал Центр микрохирургии глаза имени Федорова. Всего же в Москве 19 организаций, принявших участие в акции.

Старт акции дали директор центра Александр Чухраев, а также ученики и последователи Федорова, которые возложили цветы к памятнику знаменитому офтальмологу.

Через несколько минут после начала акции центр принял первых пациентов, чтобы воспользоваться возможностью бесплатно проверить зрение. Помимо традиционных приборов, в кабинетах Центра микрохирургии глаза располагается высокотехнологичное оборудование, которое позволяет диагностировать болезни глаз даже на самой ранней стадии. В этом и цель акции — вовремя обнаружить заболевание и предотвратить его развитие.

— Мы совсем недавно обнаружили, что у сына сильная дальнозоркость, — рассказал участник акции Евгений. — Ему всего год, поэтому откладывать нельзя. Когда мы узнали про акцию, то сразу решили прийти.

Как подчеркивают специалисты центра, сегодня есть все возможности, чтобы сохранить зрение.

— Каждый год в Центр Федорова на акцию приходит порядка 100 человек, — рассказала заведующая поликлиникой при Центре Федорова Наталья Глинчук. — Всего же комплекс способен принять до 700 тысяч пациентов и провести до 300 тысяч операций в год.

В рамках мероприятия принимают всех, кто предварительно записался. Большинство пациентов — люди в возрасте, хотя и детей здесь всегда ждут — лучше на ранней стадии определить болезнь, чтобы предотвратить ее развитие.

Читайте также: Депздрав рассказал москвичам, как пережить период скачков атмосферного давления