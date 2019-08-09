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Антимонопольщики назвали срок отмены роуминга с Белоруссией

Татьяна Плотникова
• 03:23 • 9 августа 2019
Ожидается, что до конца 2019 – начала 2020 года будет отменен роуминг между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства
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Ожидается, что до конца 2019 – начала 2020 года будет отменен роуминг между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства
Фото: Наталия Нечаева "Вечерняя Москва"

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин рассказал, когда ожидается отмена роуминга с Белоруссией.

Как уточнил Голомолзин, до конца 2019 – начала 2020 года будет отменен роуминг между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства. При этом цель договоренностей — реализовать принцип «в роуминге как дома», чтобы абоненты платили за связь в роуминге на условиях, близких к условиям в домашнем регионе.

Касательно роуминга в странах ЕАЭС антимонопольщики внесли на рассмотрение евразийской комиссии предложения по базовым принципам справедливого роуминга. В течение 2020 года, считает представитель ФАС, можно будет добиться снижения тарифов, пишут «Известия».

Ранее министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган заявил, что Россия и Белоруссия могут подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве в начале сентября 2019 года.

Читайте также: Матвиенко: Роуминг между РФ и Белоруссией могут отменить до конца года

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