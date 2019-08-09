Антимонопольщики назвали срок отмены роуминга с Белоруссией
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин рассказал, когда ожидается отмена роуминга с Белоруссией.
Как уточнил Голомолзин, до конца 2019 – начала 2020 года будет отменен роуминг между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства. При этом цель договоренностей — реализовать принцип «в роуминге как дома», чтобы абоненты платили за связь в роуминге на условиях, близких к условиям в домашнем регионе.
Касательно роуминга в странах ЕАЭС антимонопольщики внесли на рассмотрение евразийской комиссии предложения по базовым принципам справедливого роуминга. В течение 2020 года, считает представитель ФАС, можно будет добиться снижения тарифов, пишут «Известия».
Ранее министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган заявил, что Россия и Белоруссия могут подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве в начале сентября 2019 года.
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