Эксперт ВОЗ разъяснил опасность вдыхания дыма лесных пожаров
Специалист департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения Андре Илбави заявил, что попадание дыма лесных пожаров в легкие чревато развитием ряда заболеваний.
По словам Илбави, жители регионов, вынужденные дышать дымом лесных пожаров, рискуют заболеть астмой или получить сильное раздражение слизистых оболочек дыхательных путей.
Признав, что дым лесных пожаров содержит ряд канцерогенных агентов, эксперт все же скептически оценил риск развития онкологии, поскольку в рассматриваемом случае их воздействие на организм носит кратковременный характер, сообщает РИА Новости.
Напомним, в России из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Бурятия и Якутия. По состоянию на утро 7 августа площадь возгорания только лишь в северных районах Иркутской области возросла на 25 тысяч гектаров.
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