Офтальмолог перечислила причины близорукости у детей
Офтальмолог, лазерный хирург Ксения Чинёнова рассказала, почему чаще всего у детей развивается близорукость.
По словам эксперта, ключевым фактором является наследственность, причем близорукость может передаваться по наследству как от родителей к детям, так и через поколение.
Кроме того, отрицательное влияние на зрение оказывает активное использование гаджетов и чрезмерная нагрузка при чтении и письме.
Специалист рекомендует при подобных видах деятельности делать перерывы каждые два часа и практиковать упражнение: смотреть попеременно вдаль и перед собой.
Не следует пренебрегать визитами к окулисту, особенно если известно о случаях близорукости у родителей или бабушек и дедушек, цитирует эксперта «Радио 1».
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации школьникам по работе с компьютерами и гаджетами для сохранения зрения.
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