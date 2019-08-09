Детские технопарки проведут мастер-классы в рамках акции «День без турникетов»
Детские технопарки открыли дополнительные места на экскурсии и мастер-классы в рамках Дня без турникетов. Акция пройдет с 8 по 10 августа.
В детском технопарке равных возможностей Российского государственного социального университета расскажут о программах обучения. Посетители поучаствуют в мастер-классах по программированию, робототехнике и графическому дизайну.
В детском технопарке «Вертикальный взлет» с 14:00 до 16:30 пройдут экскурсии «Профессии будущего». Участники попробуют создать сферические панорамы с помощью телефона и специального программного обеспечения.
Большую программу подготовил и детский технопарк на базе НИЦ «Курчатовский институт». Посетители узнают об энергетических, нейрокогнитивных и ИКТ-технологиях, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
По словам руководителя городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, данная акция позволит ребятам попробовать свои силы в разных направлениях и выбрать самое интересное.
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