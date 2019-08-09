Нарколог рассказал о вреде крюшона для организма
Крюшон из-за содержания алкоголя является вредным для организма напитком. Об этом сообщил нарколог и ведущий научный сотрудник ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии» столичного департамента здравоохранения Алексей Надеждин.
По его словам, для приготовления крюшона используют ликер, шампанское, смешанное с коньяком виноградное вино, консервированные фрукты, ягоды и мякоть арбуза, которую полезнее просто съесть.
— Однозначно можно утверждать, что никакими полезными свойствами этот напиток не обладает, — цитирует специалиста агентство городских новостей «Москва».
Он добавил, что содержащийся в крюшоне алкоголь обладает выраженным токсическим действием. У челвоека могут возникнуть проблемы со здоровьем.
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