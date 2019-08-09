Столичные врачи посоветовали при простуде обычные поцелуи заменить воздушными

Главный внештатный специалист столичного Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников заявил, что при простуде лучше обмениваться только воздушными поцелуями, так как заразиться можно даже при самом легком контакте.

— Заразиться простудным заболеванием можно даже при невинном поцелуе в щеку, особенно если человек в это время еще кашляет или чихает. Так что, если вы чувствуете себя заболевшим, лучше все же отложить свидания и встречи с друзьями, — объяснил Тяжельников.

Он уточнил, что особенно «опасными» поцелуи становятся при обострении герпеса. Если у одного из партнеров есть ранки на губе, а у другого появился герпес, то вероятность заражения очень велика. А вот воздушные поцелуи, по словам медика, совершенно безопасны. Это не менее эмоциональное проявление любви и доброты, которое точно порадует адресата и мгновенно поднимет настроение.

Специалист добавил также, что не нужно целоваться на холодном ветру— таким образом легко спровоцировать появление простуды. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

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