Таролог рассказала об отношениях Сенчуковой и Рыбина
Таролог, ясновидящая Марианна Абравитова в комментарии «Дни.ру» рассказала об отношениях Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. Звездная пара состоит в браке с 1999 года.
По словам ясновидящей, их любовь переросла в нечто очень теплое и глубокое, пара не может обойтись друг без друга. В их отношениях были и ссоры, и расставания, но вместе они прошли все испытания.
— Как бы не обсуждали их, карты говорят одно: эта семья проживет вместе до конца дней своих, – уверена Абравитова.
Она также отметила, что пара вызывает много зависти у окружающих. Люди завидуют их семейному счастью, взаимопониманию, профессиональному и материальному успеху. Но отношениям пары и их здоровью в настоящее время ничего не угрожает, уверена таролог.
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