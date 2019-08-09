Геологи заявили о возможности взрыва опасного вулкана Килауэа
Следующее извержение гавайского вулкана Килауэа может привести к катастрофическим последствиям.
Этот вулкан является одним из самых опасных на Земле. По данным ученых из местной геологической обсерватории, угроза заключается в том, что кратер за последний год опустился на 300 метров и подвергся воздействию грунтовых пород.
Исследователи утверждают, что через трещины в Килауэа просачивается большое количество влаги. Вследствие этого в нижней части вулкана уже появились три огромных озера.
Ученые объяснили, что при следующем извержении лава может слиться воедино с водой и скопившиеся водоемы превратятся в пар. В результате этого может произойти мощнейший взрыв, а огромный объем магмы станет дополнительным катализатором. Об этом сообщает РЕН ТВ.
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