Новый вид паука открыли на Алтае
Новый вид паука из семейства пауков-волков обнаружили во время экспедиции на Алтае. Ученые сообщили, что представители этого вида не используют паутину для добывания пищи, а охотятся на жертв в прыжке.
— Новый вид живёт на одной горе и в одной осыпи со вторым видом из этого рода (уже известным науке). Данная ситуация, совместное обитание в одной осыпи двух пауков, является уникальной, — приводит официальный сайт заповедника слова участника экспедиции Александра Фомичева.
Уточняется, что обнаруженная особь относится к роду Acantholycosa из семейства пауков-волков. Представители этого рода обитают в высокогорьях, большинство из них — только в горах Алтая.
Ученые отобрали несколько особей, чтобы составить их детальное описание. В конце года этот вид появится в зоологической коллекции Катунского заповедника.
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