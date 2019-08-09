Новый жилой дом по программе реновации построят в Бабушкинском районе

В Бабушкинском районе столицы завершено строительство многоквартирного жилого дома по программе реновации, сообщили в пресс-службе Департамента строительства.

— Готовится к вводу в эксплуатацию жилой дом на ул. Коминтерна, вл. 12 в Бабушкинском районе. Выполнены все строительно-монтажные и отделочные работы, завершено благоустройство придомовой территории, — рассказал руководитель столичного ведомства Андрей Бочкарев.

В доме 128 квартир, в которых выполнена чистовая отделка комфорт-класса, установлена сантехника, стеклопакеты, шпонированные межкомнатные двери.

В подъездах оборудованы грузовой и пассажирский лифты, помещения дежурного, на первых этажах расположены нежилые помещения для будущих кафе, магазинов, салонов красоты, фитнес-клубов.

Во дворе дома расположены четыре детские площадки с резиновым покрытием, две площадки для занятий спорта и площадка для отдыха.

— Всего в районе Бабушкинский в программу реновации включено 93 дома общей площадью 251,5 тысяч квадратных метров, что составляет 19 процентов от программы по Северо-Восточному административному округу. Для начала реализации программы в районе сформирован и утвержден перечень из восьми «стартовых» площадок, работа по подбору новых продолжается, — отметил Бочкарев.

Ранее в этом районе по программе реновации были введены в эксплуатацию три жилых дома по адресам: улица Летчика Бабушкина, дома № 39, 41 и 29, корпус 2.

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