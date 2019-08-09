Благоустройство меняет все

Отличная новость: в Москве начали благоустраивать территории у 28 станций МЦД.

На тротуарах, ведущих к станциям Московских центральных диаметров, укладывают новый асфальт. Пешеходные зоны отделят от проезжей части бордюрами. Для автомобилистов оборудуют плоскостные парковки, сделают комфортные подъезды и выезды для машин. На дорогах, расположенных рядом, заменят асфальт. Неподалеку от станций МЦД высадят кустарники и деревья, разобьют газоны.

В моем районе благоустройство началось революционно. Сначала — ну наконец-то! — власти снесли десятки ларьков, прилепившихся к платформе Тимирязевская. Эти убогие пластиковые скворечники — привет из 90-х — казались районом какого-нибудь Самарканда. Взглянешь на лица продавцов и покупателей — нет, точно не Москва. Теперь вместо этого убожества — огороженная площадка, где, надеюсь, скоро появится удобная платформа МЦД.

В столице уже много лет наблюдается очень правильная тенденция: сначала появляется транспортная инфраструктура, а потом возле станций обустраивают местность. Так, например, было с МЦК. Как выглядела местность возле будущей станции Лихоборы? А никак. Пустырь, прилегающий к железной дороге. Народ, надев резиновые сапоги, собак выгуливал. А что сейчас? А сейчас — дорога, тротуары из нескользкой плитки, появились автобусные остановки, перехватывающая парковка. Ожил район! Был глухой закоулок, откуда к метро — только на автобусе, а теперь — приличное место.

МЦД помогают не только жителям, но и бизнесу Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

И цены на квартиры сразу выросли. Еще бы — станция МЦК в пешей доступности. То же самое произошло и возле соседней станции Коптево. Там рядом с платформой полузаброшенную «зеленку» превратили во вполне приличный сквер.

Я думаю, что власти тратят деньги на благоустройство с далеким прицелом. Возле таких вот обустроенных станций резко вырастает в цене земля. А это значит — можно заключить выгодные инвестконтракты на строительство жилья, офисов и торговых центров. Все, что вложено в благоустройство, многократно окупается. Ну и жителям хорошо. Приятно, согласитесь, выйдя со станции, видеть не киоски и синие кабинки туалетов, как было еще лет десять назад, а какой-нибудь скверик, удобные пешеходные дорожки, кофейни.

Сразу другое ощущение от города, правда? Особенно если учесть, что по тем же Московским центральным диаметрам мы поедем не на убогих советских электричках, а на поездах «Иволга» — с мягкими сидениями, кондиционерами, местами для багажа... Грустно, согласитесь, было бы выходить из таких поездов в какую-нибудь заброшенную некрасивую местность. Так что благоустройство будет очень уместно.

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