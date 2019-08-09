Даная Пригожина рассказала, как ей удалось похудеть на 21 килограмм

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная сбросила больше 20 килограммов. По ее словам, в этом ей помогли сила воли и влюбленность.

Даная не хочет останавливаться на достигнутом и хочет дальше двигаться к фигуре мечты. Однако она вполне довольна своим первым шагом.

— Идеально было бы избавиться еще от 30-40 килограммов. Но начало положено, чему я очень рада. И за это я благодарна одному человеку, чье имя я назвать не могу. Могу дать один совет — влюбитесь. Действительно помогает, — поделилась Пригожина с изданием Starhit.

Раньше вес девушки доходил до 112 и даже 120 килограммов. Но уже 8 месяцев Даная работает над собой. За это время она перепробовала множество средств, включая таблетки для похудения. Однако она предупредила, что с ними нужно быть осторожнее, поскольку они могут изменить гормональный фон. А это ведет к серьезным проблемам со здоровьем.

Даная Пригожина подчеркнула, что сейчас ей помогает система питания певицы Валерии и употребление здоровой пищи. В скором времени девушка планирует приступить к спортивным тренировкам.

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