Следователи обнародовали видео задержания мэра Туапсе
Сотрудники Следственного комитета по Краснодарскому краю обнародовали видеозапись задержания главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева, которое произошло 9 августа.
На кадрах видно, как он выходит из кабинета в наручниках в сопровождении сотрудника органов правопорядка.
Мэра подозревают в превышении должностных полномочий. Кроме того, Звереву инкриминируется служебный подлог. По версии следствия, глава Туапсинского городского поселения постановил выделить одному из местных бизнесменов земельный участок. Он сделал это в обход торгов.
- Вместе с тем в постановление главы, которое предоставляло право местному жителю на заключение договора аренды, были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда, - передается на официальном сайте СК РФ.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности произошедшего.
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