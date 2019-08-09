Москва отметила Всероссийский день строителя

В пятницу, 9 августа, во Дворце гимнастики отметили Всероссийский день строителя. Открывая его, заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко отметил, что строительный комплекс — один из базовых в экономике. По его словам, нынешнее поколение строителей активно внедряет конструкторские, инженерные, безопасные технологии, работает честно и старательно.

— Мне доставляет огромное удовольствие приветствовать лучших представителей индустрии, — сказал Виталий Мутко, особо подчеркнув важность места проведения церемонии — Дворец гимнастики в «Лужниках».

Он назвал современное здание с уникальным внешним видом настоящим храмом спорта.

Виталий Мутко похвалил строителей, проектировщиков, архитекторов за их вклад в экономику страны. В то же время он подчеркнул необходимость решения дальнейшего развития отрасли, в первую очередь — строительства жилья, дорог, аэропортов, других важных транспортных, социальных, культурных и спортивных объектов.

В свою очередь министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев отметил, что результат труда строителя виден в современных объектах: промышленных предприятиях, мостах, дорогах, жилых домах, школах, детских садах, больницах.

— Наша профессия окружена уважением и почетом. Все, что нас окружает, создано руками строителей. От ваших умений и талантов зависит, в каких условиях будут жить, учиться, работать наши дети и внуки, — выступил он. — Строители работают на века. Мы стараемся приумножить опыт, который передают нам ветераны.

Владимир Якушев пожелал строителям успехов, востребованности и реализации всех намеченных проектов.

— Стройте самые смелые планы! Они обязательно сбудутся! — подчеркнул он.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил значительный вклад строителей в развитие российского мегаполиса.

— Вы можете гордиться! Ваши успехи — самые значительные в мире! Вы лучшие строители метро, дорог, а программа реновации — самая крутая в мире, и вы справитесь с ней. Спасибо вам от москвичей, от юных горожан, которые 1 сентября откроют двери школ и детских садов. Спасибо от спортсменов! Вы делаете город красивее и удобнее, создавая набережные, скверы, парки.

Глава города поблагодарил всех специалистов — тех людей, которые создают будущее столицы. Он отметил, что впереди весь строительный комплекс ждет решение амбициозных задач.

В частности, город намерен строить по 100 километров дорог ежегодно, открывать новые станции Московского метрополитена, вводить миллионы квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости. В центре внимания также обустройство набережных вдоль Москвы-реки, парков, скверов, создание удобных транспортно-пересадочных узлов, возведение самых современных больниц, поликлиник, школ, детских садов.

В ходе торжественной церемонии были награждены лучшие представители отрасли со всей страны: монтажники, штукатуры, маляры, машинисты, управленцы, механики, производственники, крановщики, сварщики, рабочие и специалисты. Награды вручили Виталий Мутко, Владимир Якушев и Сергей Собянин.

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